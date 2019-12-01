Список отправляющих на нары препаратов снова расширили
Еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в России ограничены. Это прегабалин, тапентадол и тропикамид.
За их незаконную продажу и хранение с 1 декабря введена уголовная ответственность.
Как пишет «Коммерсант», российские власти рассчитывают, что к 2023 году все нужные лекарственные формы будут производиться на территории РФ.
Ранее МВД предложило причислить ряд анаболиков к сильнодействующим наркотикам.
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