Список отправляющих на нары препаратов снова расширили

Еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в России ограничены. Это прегабалин, тапентадол и тропикамид.

За их незаконную продажу и хранение с 1 декабря введена уголовная ответственность.

Как пишет «Коммерсант», российские власти рассчитывают, что к 2023 году все нужные лекарственные формы будут производиться на территории РФ.

Ранее МВД предложило причислить ряд анаболиков к сильнодействующим наркотикам.

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