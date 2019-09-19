Минздрав вывел безопасное количество алкоголя в день

Минздрав вывел безопасное количество алкоголя в день

Pixabay

Теперь каждый россиянин будет знать, какое количество алкоголя безопасно употреблять каждый день. Министерство здравоохранения рассказало о допустимых дозах.


Для женщин безопасной порцией вина считается 200 мл крепостью не больше 12%, и 600 мл пива, а для мужчин — 300 мл вина и 900 мл пива. У каждого напитка существует свой безопасный объем, который обусловлен его крепостью, сообщили в Минздраве.


И все же не стоит воспринимать эти заключения как руководство к действию, нужно помнить, что здоровый образ жизни доставит вам и окружающим больше радости.


При этом специалисты ведомства обратили внимание на то, что для поддержания здоровья в неделю необходимо как минимум на два дня отказываться от алкогольных напитков.


Также важно помнить, что любое употребление спиртного крайне нежелательно при управлении автомобилем, беременности и других ситуациях, пишет РБК.


Ранее Минздрав России предложил работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя. Ведомство мотивирует это снижением количества несчастных случаев на производстве.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минздрав
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