Минздрав предложил утраивать алкотесты на работе

Минздрав России предложил работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя. Ведомство мотивирует это снижением количества несчастных случаев на производстве.

Соответсвующее предложение опубликовано в документе «Укрепление общественного здоровья».

Согласно материалам, министерстсво предлагает устраивать как плановые, так и внезапные проверки на злоупотребление спиртного. При этом, если сотрудник откажется проходить тест — его результат автоматически будет считаться позитивным.

Кроме этого предлагается ввести штрафы за курение на работе.

Напомним, в июле президент Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года, согласно которой потребление алкоголя должно сократиться до 9,1 л на человека в год. После этого Минздрав предложил запретить продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года.