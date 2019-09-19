Приемлемых доз спиртного для человека не существует

Никакой безопасной дозы алкоголя для здоровья человека не существует, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

В своем Telegram-канале он рассказал, что такого мнения придерживается большинство экспертов.

При этом, отметил Олег Салагай, для отдельных людей употребление спиртного может иметь положительный эффект.

«Но далеко не всегда и не для всех. Одно дело — употребление бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое — употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль», — объяснил он.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Минздрава распространили информацию о допустимых для ежедневного употребления дозах алкоголя.

Для женщин безопасными были названы порция вина 200 мл крепостью не больше 12%, и 600 мл пива, а для мужчин — 300 мл вина и 900 мл пива.