Минздрав обнаружил грубые нарушения в онкоцентре Блохина
Из-за конфликта врачей и руководства НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина медучреждение проверил Минздрав. В результате были выявлены серьезные нарушения.
Об этом сказала глава комиссии ведомства Елена Байбарина. Минздрав проверял истории болезней пациентов, провел обходы, опросил сотрудников, рассказывает РБК.
По словам Байбариной, оснований для увольнения нового директора Светланы Варфоломеевой нет, так как доказательств давления руководства недовольные сотрудники не предоставили.
В конце сентября все онкологи из центра Блохина пригрозили увольнением. Дирекцию онкоцентра обвиняли в несправедливом распределении зарплат и травле.
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