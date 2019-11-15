Минздрав хочет запретить россиянам есть хлеб без йода

Министерство здравоохранения России предлагает запретить в стране производство хлебобулочных изделий без использования йодированной соли.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«При производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых имеется пищевая соль, использование йодированной пищевой соли является обязательным», — говорится в тексте.

Авторы законопроекта уверены, что это поможет в профилактике заболеваний, которые вызваны дефицитом йода, для «нормального физического и психического развития» детей и «укрепления здоровья россиян».

Ранее Росконтроль исследовал нарезные батоны шести марок. Из них хлеб только одной рекомендовали к покупке.

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