Минздрав хочет запретить россиянам есть хлеб без йода
Министерство здравоохранения России предлагает запретить в стране производство хлебобулочных изделий без использования йодированной соли.
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«При производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых имеется пищевая соль, использование йодированной пищевой соли является обязательным», — говорится в тексте.
Авторы законопроекта уверены, что это поможет в профилактике заболеваний, которые вызваны дефицитом йода, для «нормального физического и психического развития» детей и «укрепления здоровья россиян».
Ранее Росконтроль исследовал нарезные батоны шести марок. Из них хлеб только одной рекомендовали к покупке.
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