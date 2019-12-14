Минюст решит судьбу фонда Навального до 15 января
Главное управление министерства юстиции по Москве до 15 января проведет проверку деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы решить вопрос об исключении организации из списка иностранных агентов.
Как пишет RT, «ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иностранных агентов, поскольку она якобы отказалась от иностранного финансирования и вернула все деньги, полученные из-за рубежа, иностранным источникам».
Напомним, организацию признали иностранным агентом 9 октября. Причиной этому, по информации Минюста, послужили попытки влияния ФБК на госорганы России и организация митингов при получении финансирования из-за рубежа. Речь идет о перечисленных организации 140 тысячах рублей спонсорами из США и Испании.
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