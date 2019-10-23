Минус $20 млрд: Путин списал Африке долги и сорвал аплодисменты

Россия облегчила долговое бремя стран Африки, списав 20 млрд долларов задолженности. Об этом сказал президент России Владимир Путин на саммите в Сочи.

По его словам, Россия присоединилась к инициативе по списанию задолженности. Названная сумма долгов вызвала аплодисменты со стороны руководителей ряда африканских государств.

Путин рассказал, что с некоторыми странами запущены программы, предполагающие использование задолженности для финансирования нацпроектов экономического роста, передает РИА Новости.

Напомним, с 23 по 25 октября в Сочи проходит саммит Россия-Африка. На него приглашены главы 54 стран африканского континента.