Минус $20 млрд: Путин списал Африке долги и сорвал аплодисменты
Россия облегчила долговое бремя стран Африки, списав 20 млрд долларов задолженности. Об этом сказал президент России Владимир Путин на саммите в Сочи.
По его словам, Россия присоединилась к инициативе по списанию задолженности. Названная сумма долгов вызвала аплодисменты со стороны руководителей ряда африканских государств.
Путин рассказал, что с некоторыми странами запущены программы, предполагающие использование задолженности для финансирования нацпроектов экономического роста, передает РИА Новости.
Напомним, с 23 по 25 октября в Сочи проходит саммит Россия-Африка. На него приглашены главы 54 стран африканского континента.
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