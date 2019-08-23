Минтруд повысил на 432 рубля прожиточный минимум для россиян

В России установлен новый прожиточный минимум за второй квартал 2019 года. Его величина составила 11 185 рублей.

Новый приказ Минтруда размещен на портале нормативно-правовой информации. Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 130 рублей, для пенсионеров – 9 236 рублей, для детей – 11 004 рубля, передает ТАСС.

Напомним, за первый квартал величина прожиточного минимума составляла 10 753 рублей, для работающего населения – 11 653 рублей, для пенсионеров – 8 894 рублей, а детей – 10 585 рублей. С 2000 года прожиточный минимум меняется каждые три месяца.