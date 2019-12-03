Минтруд назвал масштабы и причины инвалидизации в России

В России почти каждый десятый гражданин имеет инвалидность. Всего в стране около 12 млн инвалидов, подсчитали в Минтруде.

К 1 октября в Федеральном реестре инвалидов состояли 11,95 млн россиян. Из этого числа 680 тыс. человек — дети. Среди взрослых инвалидов 60% - женщины.

Из числа инвалидов более одного миллиона относятся к возрастной категории 41-50 лет, еще 1,8 млн входят в группу 51-60 лет, семи миллионам более 60 лет.

Как сообщает Lenta.ru, основная причина инвалидизации - «общее заболевание». Оно есть у 85% инвалидов. Еще 10,4% из них — инвалиды с детства. Увечья в результате труда получили 1,4%, заболевания в период военной службы имеют 1,1%.

К I группе инвалидности относятся 1,4 млн граждан, ко II — 5,2 млн, к III — 4,5 млн.

Ранее сообщалось, что Минтруд упростит процедуру получения инвалидности.



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