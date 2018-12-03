В России будет проще стать инвалидом

В России будет проще стать инвалидом

Минтруд упростит процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности. Об этом рассказал глава ведомства Максим Топилин.

По его словам, будет организована передача документов из медорганизаций в МСЭ без участия пациента. Это коснется той формы, которая является основным документом для направления на экспертизу.

Вместе с Минздравом разрабатывается перечень обследований для каждого заболевания, чтобы исключить разночтения в этой форме. Перечень позволит избежать ошибок при ее заполнении и повторного обращения пациентов в поликлинику для дополнительного обследования.

Топилин добавил, что Минтруд старается перевести взаимодействие между организациями и МСЭ в электронный вид для повышения уровня доверия к данным, которые представляются для принятия решения. Глава ведомства рассказал ТАСС, что взимодействие в электронном формате организовано в нескольких регионах России и через год-два основные документы будут передаваться посредством интернета повсеместно.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, по вине которых инвалиды не смогут вовремя получать лекарства, будут наказываться за непредоставление информации или передачу ложных данных в Федеральный реестр инвалидов.

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