Минтранс занялся проблемой авиаперевозки домашних питомцев

Министерство транспорта России изучает необходимость изменения норм провоза животных в самолетах.

В случае необходимости будут подготовлены соответствующие предложения, заявил замминистра транспорта Александр Юрчик. Он добавил, что ведомство постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, ни животным.

«Возможно ли доплачивать за перевес - мы посмотрим», - отметил Юрчик.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предложило министерству ввести общие для всех авиаперевозчиков нормы для перемещения домашних животных в самолетах, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время в Федеральных авиационных правилах не указаны конкретные требования по весу питомцев, которых можно брать на борт, поэтому каждый перевозчик устанавливает свои.

В среднем максимально разрешенный вес домашних животных с учетом переноски варьируется от 5 до 12 кг.

Напомним, ранее «Аэрофлот» отказался пускать на борт россиянина с котом, который летел из Риги во Владивосток. По словам перевозчика, животное было слишком толстым и не проходило по весу. Мужчине пришлось пойти на хитрость, чтобы пронести на борт питомца. За этого перевозчик лишил его всех бонусных миль.

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