Минсельхоз хочет уничтожать нелегальные сигареты
Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.
Это исключит возвращение конфиската на рынок и избавит государство от затрат на его хранение, говорится в уведомлении ведомства на портале проектов правовых актов.
Уничтожать табак министерство предлагает по аналогии с тем, как уничтожают орудия совершения преступления, а также конфискованное игровое оборудование и товары легкой промышленности.
Вступить в силу законопроект может уже в июне будущего года.
Ранее сообщалось, что в России намереваются установить единый ценовой минимум на табачную продукцию. Цену на сигареты ещё только предстоит определить, однако уже сейчас предлагается, что она будет выше 85 рублей.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!