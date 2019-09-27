Минсельхоз хочет уничтожать нелегальные сигареты

Минсельхоз хочет уничтожать нелегальные сигареты

Фото: Волга-Каспий

Министерство сельского хозяйства выступило с предложением уничтожать конфискованную табачную продукцию.

Это исключит возвращение конфиската на рынок и избавит государство от затрат на его хранение, говорится в уведомлении ведомства на портале проектов правовых актов.

Уничтожать табак министерство предлагает по аналогии с тем, как уничтожают орудия совершения преступления, а также конфискованное игровое оборудование и товары легкой промышленности.

Вступить в силу законопроект может уже в июне будущего года.

Ранее сообщалось, что в России намереваются установить единый ценовой минимум на табачную продукцию. Цену на сигареты ещё только предстоит определить, однако уже сейчас предлагается, что она будет выше 85 рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!