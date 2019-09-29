Минпросвещения одобрило увольнение учителя из-за фото

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк прокомментировал ситуацию с увольнением тренера в Челябинской области.

По его словам, учителя имеют право на личную жизнь, однако профессия педагога, все же, накладывает некоторые обязательства, заявил Ранее руководство детского юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске уволило тренера Екатерину Конопенко из-за размещенных в соцсетях фотографий 19-летней давности.

Девушка на них изображена обнаженной. Тренер утверждает, что фотографии были сделаны в рамках художественного конкурса, а в сети их разместила не она.

«Человек, который принимает на себя ответственность быть педагогом, должен соотносить каждое свое действие, касательное его личной жизни с тем, что на него будут смотреть его подопечные», — заявил Басюк.

Ранее Минпросвещения составило кодекс профессиональной этики для учителей, который обязывает педагогов обязали уважать детей и не травмировать их психику.