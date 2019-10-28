Минобороны РФ усомнилось в ликвидации главаря ИГИЛ

Минобороны РФ не располагает достоверной информацией об операции по ликвидации главаря ИГИЛ (запрещён в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которую якобы провели военнослужащие США.

По словам официального представителя Минобороны генерала-майора Игоря Конашенкова, за последние время никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было. Кроме того, в российском ведомстве отметили, что не оказывали содействия пролету американской авиации в воздушное пространство Сирии.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что вооружённые силы страны уничтожили лидера «Исламского государства», а Россия, пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии, пишет РБК.

При этом эксперты напоминают, что аль-Багдади пережил уже несколько «смертей».

Ранее Минобороны заявило, что сирийскую нефть активно добывали на востоке страны и перевозили контрабандой в другие государства под охраной американских военнослужащих и ЧВК «и до, и после разгрома боевиков.