Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Сирийскую нефть активно добывали на востоке страны и перевозили контрабандой в другие государства под охраной американских военнослужащих и ЧВК «и до, и после разгрома боевиков, заявили в Минобороны России.

Поводом для подобного комментария ведомства послужили слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что американские военнослужащие остаются на востоке Сирии «для предотвращения доступа ИГ [террористическая группировка, запрещена в РФ] к нефтяным полям».

В качестве аргумента Минобороны опубликовало в своем Twitter снимки космической разведки, на которых показаны бензовозы с топливом, которые должны покинуть Сирию.

«В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, пишет «Коммерсант».

При этом, сама добыча нефти ведется с помощью оборудования, которое якобы поставлялось в Сирию западными корпорациями в обход санкций США.