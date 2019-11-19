В Минобороны удивились угрозам Турции вторгнуться в Сирию

В России выразили удивление заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.

По словам официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний» вызывает недоумение. Подобное заявление турецкого ведомства может привести к обострению ситуации в регионе.

Конашенков отметил, что Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября, пишет «Российская газета».

В понедельник глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии. При этом он обвинил США и Россию в том, что они не сделали необходимых шагов в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей.

Ранее военные РФ сообщили о создании авиационной комендатуры в городе Камышлы. Российские вертолеты будут базироваться в городе, где еще недавно находилась американская база.

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