Минобороны РФ собирается вернуть понятие военной тайны

В России хотят вернуть в законодательство понятие «военная тайна». К ней будут относиться сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планы о мобилизации.

В настоящее время эта информация относится к государственной тайне, однако соответствующий закон не препятствует утечкам. Минобороны прорабатывает вопрос о введении «тайны в области обороны» и изучает нюансы, которые предстоит учесть при разработке закона.

«Военная тайна» будет касаться исключительно военнослужащих, пишут «Известия». Допущенным к ней лицам дадут привилегии, а за разглашение введут ответственность вплоть до уголовной.

В СССР отдельно существовали государственная и военная тайны. Ответственность за нарушение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. В 1990-е годы термин «военная тайна» исключили из закона, и часть информации отнесли к гостайне, а другие данные перестали быть секретными.