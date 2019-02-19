Военным запретили использовать гаджеты и вести соцсети

Военным запретили использовать гаджеты и вести соцсети

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит запрет на использование гаджетов военными и призывниками. Он также обязывает военнослужащих отказаться от соцсетей.

Изменения предполагают, что во время службы военным нельзя держать при себе смартфоны, планшеты и другие устройства, через которые можно распространять аудио-, фото- и видеоматериалы в Сети, а также данные геолокации.

Военным запрещается иметь страницы в соцсетях и распространять сведения о себе и родственниках, сослуживцах, пишет РБК.

Инициатором закона стало Минобороны. Необходимость введения соответствующего запрета связывают с тем, что военные представляют особый интерес для спецслужб и террористических организаций.

Документ внесли в Госдуму осенью 2018 года. Первоначально планировалось заставить контрактников отчитываться о размещении персональных данных в Сети. Затем документ расширили и ввели полный запрет на ведение соцсетей.

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