Военным запретили использовать гаджеты и вести соцсети

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит запрет на использование гаджетов военными и призывниками. Он также обязывает военнослужащих отказаться от соцсетей.

Изменения предполагают, что во время службы военным нельзя держать при себе смартфоны, планшеты и другие устройства, через которые можно распространять аудио-, фото- и видеоматериалы в Сети, а также данные геолокации.

Военным запрещается иметь страницы в соцсетях и распространять сведения о себе и родственниках, сослуживцах, пишет РБК.

Инициатором закона стало Минобороны. Необходимость введения соответствующего запрета связывают с тем, что военные представляют особый интерес для спецслужб и террористических организаций.

Документ внесли в Госдуму осенью 2018 года. Первоначально планировалось заставить контрактников отчитываться о размещении персональных данных в Сети. Затем документ расширили и ввели полный запрет на ведение соцсетей.