Минобороны России готово сотрудничать с Францией

Министерство обороны России готово сотрудничать с французским военным ведомством настолько тесно, насколько готовы коллеги во Франции. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

По словам Шойгу, на прошлой неделе стороны провели разговор, во время которого затрагивалась масса тем, в том числе и общих интересов безопасности в Европе, пишут «Известия».

Министр обороны напомнил, что возобновить контакты двух военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне. «Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды», - отметил глава российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что к самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, пытались приблизиться истребители НАТО. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет Шойгу направлялся из Калининграда в Москву. Его сопровождали два Су-27 морской авиации Балтийского флота.