Минобороны объяснило осечку с ракетой на учениях с Путиным

Минобороны России заявило, что информация о нештатной ситуации на учениях «Гром-2019» не соответствует действительности и все поставленные задачи были выполнены.

По словам представителя ведомства, одну из ракет с подлодки «Рязань» не стали задействовать и пуск отменили. Учения проводились, чтобы проверить систему боевого управления, а не провести как можно больше пусков, приводит заявление Минобороны ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что пуск одной из ракет не состоялся из-за отказа систем подлодки. Субмарина «Рязань» - единственная оставшаяся в своем роде подлодка: остальные либо утилизовали, либо будут утилизованы.

Напомним, учения «Гром-2019» прошли под руководством президента России Владимира Путина. На них испытали все компоненты «ядерной триады» России и произвели запуски с земли, воды и воздуха.