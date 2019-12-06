Минобороны испытало спутник-инспектор для контроля на орбите

Минобороны России провело эксперимент по отделению специализированного спутника-инспектора, закрепленного на аппарате «Космос-2542». Устройство сможет визуально оценивать состояние элементов российской орбитальной группировки и получать информацию об их работоспособности.

Как поясняет ФБА «Экономика сегодня», новые технологии позволят увеличить срок службы спутников и своевременно проводить их техническое обслуживание, а также выводить аппараты из группировки и поддерживать эффективное функционирование всей оборонной системы.

Ранее российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Он был частью системы предупреждения о ракетном нападении.

Читайте нас в мобильном приложении