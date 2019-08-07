Минобороны хочет дать статус военного округа Северному флоту

В России предложено закрепить за Северным флотом статус военного округа. В случае принятия соответствующего указа он станет пятой самостоятельной военно-административной единицей.

В подготовленном Минобороны проекте указа говорится, что новый документ позволит законодательно придать Северному флоту статус военного округа. Это, по замыслу, усовершенствует его взаимодействие с органами власти и другими войсками для эффективного решения задач по защите Арктики.

Минобороны отмечает, что вступление указа в силу не потребует дополнительных расходов из бюджета, пишет ТАСС.

Сейчас в России есть четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный. Северный флот - самый молодой из всех военных флотов, он был образован в 1933 году как Северная военная флотилия. В 1937 году ее переименовали в Северный флот. Основное место базирования - Североморск.