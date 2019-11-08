В Минобороны и больнице опровергли смерть девятого солдата
Минобороны России не подтвердило смерть девятого солдата, раненного в ходе стрельбы в воинской части Забайкальского края. В настоящее время у него стабильное состояние.
Речь шла о солдате Евгении Графове. Информацию о его смерти опровергла сестра – Елена Графова. Она не уточняла, когда в последний раз получала сведения о состоянии брата.
Источник в медучреждении сказал «Интерфаксу», что «никаких прогнозов нет», а состояние Графова остается крайне тяжелым, он находится в реанимации.
Напомним, 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, убив восьмерых и ранив двоих. На допросе он заявил, что пошел на преступление из-за угроз его изнасиловать. 8 ноября сообщалось о смерти одного из госпитализированных солдатов.
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