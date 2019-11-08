Умер девятый солдат после стрельбы в военной части Забайкалья
В больнице умер солдат, пострадавший при стрельбе в воинской части Забайкальского края. Общее число погибших составило 9 человек.
Речь идет о 19-летнем Евгении Графове. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.
Юноше провели несколько операций, но спасти его не удалось, передает Telegram-канал 112.
Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула. Погибли 8 сослуживцев, двое были госпитализированы. Шамсутдинов признался, что пошел на преступление потому, что его хотели «опустить», а изнасилования практиковались в воинской части.
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