Умер девятый солдат после стрельбы в военной части Забайкалья

В больнице умер солдат, пострадавший при стрельбе в воинской части Забайкальского края. Общее число погибших составило 9 человек.

Речь идет о 19-летнем Евгении Графове. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Юноше провели несколько операций, но спасти его не удалось, передает Telegram-канал 112.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула. Погибли 8 сослуживцев, двое были госпитализированы. Шамсутдинов признался, что пошел на преступление потому, что его хотели «опустить», а изнасилования практиковались в воинской части.