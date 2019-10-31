Минкульт не запретит показ «Джокера» вопреки жалобам россиян

В Минкультуры поступают многочисленные обращения с требованием прекратить показ фильма «Джокер», но оснований для запрета нет. Об этом сказал глава ведомства Владимир Мединский.

Он отметил, что для запрета фильма есть конкретный перечень: призывы к свержению конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. «Джокер» не попадает ни под одно из оснований.

«А какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра», - сказал Мединский в интервью «Авторадио».

Он поделился своим мнением о картине и заявил, что «Джокер» вызвал у него «бурю негативных эмоций».

Напомним, фильм рассказывает историю Джокера – главного врага супергероя Бэтмена. Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, критики пророчат ей «Оскара». Фильм стал лидером мирового кинопроката.