Минкульт не запретит показ «Джокера» вопреки жалобам россиян
В Минкультуры поступают многочисленные обращения с требованием прекратить показ фильма «Джокер», но оснований для запрета нет. Об этом сказал глава ведомства Владимир Мединский.
Он отметил, что для запрета фильма есть конкретный перечень: призывы к свержению конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. «Джокер» не попадает ни под одно из оснований.
«А какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра», - сказал Мединский в интервью «Авторадио».
Он поделился своим мнением о картине и заявил, что «Джокер» вызвал у него «бурю негативных эмоций».
Напомним, фильм рассказывает историю Джокера – главного врага супергероя Бэтмена. Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, критики пророчат ей «Оскара». Фильм стал лидером мирового кинопроката.
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