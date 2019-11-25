Минкульт частично не пустил в прокат фильм о Льве Ландау
Министерство культуры РФ отказало в прокатном удостоверении четырем эпизодам многосерийного фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Фильм рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, речь идет об эпизодах «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера».
В министерстве заявляют, что фильмы «содержат материалы, пропагандирующие порнографию». Остальные шесть частей фильма прокатное удостоверение получили.
Отметим, что Хржановский работал над созданием масштабного художественного фильма 14 лет.
Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в новогодние праздники в прокате будут преобладать российские кинокартины.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!