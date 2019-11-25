Минкульт частично не пустил в прокат фильм о Льве Ландау

Министерство культуры РФ отказало в прокатном удостоверении четырем эпизодам многосерийного фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Фильм рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, речь идет об эпизодах «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера».

В министерстве заявляют, что фильмы «содержат материалы, пропагандирующие порнографию». Остальные шесть частей фильма прокатное удостоверение получили.

Отметим, что Хржановский работал над созданием масштабного художественного фильма 14 лет.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в новогодние праздники в прокате будут преобладать российские кинокартины.

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