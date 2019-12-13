Министр спорта неофициально получил орден Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает Sports.ru со ссылкой на источники.

Орден великого полководца вручают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.

Примечательно, что обычно указы о награждении граждан государственными наградами публикуются в открытом доступе. Однако в этот раз ни на сайте Кремля, ни на официальном портале правовой информации документ опубликован не был.

Тем временем, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от всех крупных международных спортивных соревнований на 4 года.

Это значит, что спортсмены из России не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а сама РФ не сможет проводить на своей территории крупные международные соревнования.

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