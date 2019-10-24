Ольга Васильева призвала развивать инклюзивное образование

Ольга Васильева призвала развивать инклюзивное образование

Фото: Комсомольская правда

Несмотря на то, что пока еще не вся российская система образования готова к инклюзивным формам работы с детьми, пора уже переходить к практическому решению этих вопросов, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Конечно, рапортовать о том, что все хорошо, что вся система образования готова к инклюзивному образованию, еще рано. Но уже пришло время не ставить задачи и обсуждать вопросы, а решать их, действовать и находить собственные пути развития инклюзивного образования», — приводит слова Васильевой РИА «Новости».

Министр напомнила, что труд преподавателя инклюзивного образования помогает социализации и реабилитации ребенка. Она также добавила, что работая в группе, такой педагог должен привить детям милосердие, толерантность, внимание к другим.

Ранее Минпросвещения составило кодекс профессиональной этики для учителей, который обязывает педагогов обязали уважать детей и не травмировать их психику.

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