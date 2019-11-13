От Минфина до сих пор нет денег для мусорной реформы

Минфин до сих пор не выделил средства Российскому экологическому оператору (РЭО) на реализацию мусорной реформы в регионах. Об этом стало известно от главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатора партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимира Бурматова.

Он заявил, что РЭО не может направить средства в регионы на создание мощностей по переработке отходов, так как не получил от Минфина деньги. Бурматов констатировал, что «ситуация непростая», пишет ТАСС.

«Мы дали возможность публично-правовой компании «Российский экологический оператор» работать. А им есть на что работать?» - сказал он на заседании Госдумы.

Напомним, мусорная реформа стартовала в январе 2019 года. Ее цель – сократить объемы вывозимого на полигоны мусора за счет строительства объектов обращения с отходами. В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил куратора реформы.

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