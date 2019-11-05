Минфин рассказал о рекордных поступлениях после повышения НДС

Увеличение доходов в бюджет от повышения НДС с 2019 года уже называют рекордным. Дополнительные поступления в 2020-2022 годах составят более 2 трлн рублей.

Эти данные содержатся в проекте федерального бюджета на следующие три года. Минфин проанализировал ожидаемые поступления от НДС.

Оказалось, что рост доходов в бюджет составит более 7% ежегодно, что превысит инфляцию, равную 4%, пишет РБК. Полученных налоговых сборов в 2020 году хватит на выплаты пенсий военным и силовикам, а также финансирование расходов по направлениям «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана окружающей среды».

В 2019 году бюджет получил около 507 млрд рублей. В следующем году поступления составят 639 млрд, в 2021 – 686 млрд, а в 2022 - 737 млрд.

Напомним, НДС повысился с 1 января 2019 года до 20%. Данный налог – главный источник поступлений в бюджет.

