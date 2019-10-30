Минфин введет налог для самозанятых еще в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов.

Соответствующий проект поправок в действующий закон был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Напомним, новый режим уплаты налогов для самозанятых граждан был запущен в России как эксперимент только в четырех регионах, в числе которых Москва, Калужская и Московская область, а также республика Татарстан.

Самозанятые получили право уплачивать в бюджет налоги в размере 4% и 6% при помощи специального приложения «Мой налог», не регистрируясь при этом в Налоговой инспекции.

Власти уже заявляли, что со следующего года новый режим работы для самозанятых может быть распространен по всей стране.

Ранее Минфин предложил ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане. Чиновники опасаются, что в противном случае это приведет к массовому уходу от налогов.