Минфин пообещал дальнейшее падение доходов россиян

Несмотря на рост заработной платы, реальные доходы россиян в текущем году продолжат падать. Об этом говорится в материалах Министерства финансов к проекту бюджета на 2020−2022 год.

Согласно документам, по итогам 2019 года прогнозируется рост доходов граждан России на 1,5%. Однако динамика располагаемых доходов населения остается отрицательной и составляет — 1,3% по итогам первых шести месяцев текущего года.

В Минфине это объяснили необходимостью населения выплачивать кредиты. В результате этого рост реальных доходов сохранится на уровне 2018 года и составит 0,1%.

Ранее Центробанк окончательно потерял совесть и принялся за разработку законопроекта, который разрешит банкам вводить отрицательную ставку по валютным вкладам населения.