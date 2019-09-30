Банки России окончательно потеряли совесть

Из нас вытягивают деньги обещанием отрицательной процентной ставки по депозитам. Скоро просто введут налог в пользу банков

Центробанк России разработает законопроект, который разрешит банкам вводить отрицательную ставку по валютным вкладам населения. В Европе такие прецеденты уже есть – у Европейского банка ключевая ставка снизилась в середине сентября с –0,4% до –0,5%, так что евро в принципе не приносит никакого дохода. Но и Федеральная резервная система США после долгих капризов снизила ставку, то есть доходность долларовых депозитов тоже стала минимальной.

И вот теперь Россия готова последовать за цивилизованным миром. Центробанк ссылается на «просьбы нескольких банков», и мы понимаем, что это точно не мелкие хабаровские или тамбовские финансовые организации. Нет, это Сбербанк, ВТБ, «Альфа», Газпромбанк и другие монстры рынка. Минфин, кстати, уже одобрил идею, то есть она действительно выгодна хозяевам российских денег. И значит, законопроект будет написан и дойдет до Госдумы.

«Вынуждены размещать за границей»

А ведь, казалось бы, нам это не нужно. Нацеленная на форсирование развития российская экономика намерена была к 2024 году выбраться на показатели около 4% годового прироста ВВП, а это означает большие возможности для вложения и приумножения средств.

Вот только вкладывать никто ничего и не собирался (и целевой показатель снизился до 3%). Благодаря инициативе Центробанка вскрылось то, что, собственно, не особенно скрывалось, но и не афишировалось: российские банки не инвестируют деньги ни в какие предприятия, они просто пытаются жить на разницу между кредитными и депозитными ставками. То есть никакой стимулирующей роли банковской системы в экономике попросту не существует.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова прямым текстом заявила:

«Банки столкнулись с проблемой роста привлеченных средств: они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».

Фактически это полное саморазоблачение современного российского ростовщичества. До 2014 года банки вообще брали дешевые кредиты на Западе и выдавали дорогие своим гражданам, сейчас схема усложнилась, но в любом случае депозитные деньги не работают на российскую экономику.

В прежние романтичные времена даже организации типа «МММ» и других пирамид хотя бы постулировали, что вкладываются в некие высокодоходные сферы экономики. Сейчас уже такой необходимости нет, маски сброшены. Ни о каком финансировании экономики через банковскую систему речи нет, хотя законодательство вполне позволяет им инвестировать в достаточно широкий спектр продуктов. Некоторые негосударственные пенсионные фонды, связанные тем же законодательством по рукам и ногам, ухитряются хоть как-то зарабатывать на инвестициях, банки этого больше не делают.

Они уже тут

Свобода лучше несвободы, как говорил Дмитрий Медведев. В принципе, никто не против того, чтобы банки могли ставить какие угодно ставки, лишь бы они а) выполняли свои обещания, б) не принуждали никого пользоваться их услугами. Хочет человек отдать 100 долларов, чтобы через пять лет получить 90, – это его священное право. Но мы слишком хорошо знаем, как у нас добровольное превращается в обязательное.

В принципе, отрицательная ставка существует уже сейчас. Называется она «аренда банковской ячейки» – банк берет на себя ответственность за сохранность ее содержимого, а вы за это отстегиваете ему долю малую. Но понятно, что для хранения существенных сумм на длительный период депозиты выгоднее. Пока что.

Кстати, если вклады при минимально отрицательной ставке будут пользоваться спросом, вырастут и цены на ячейки, иначе люди станут предпочитать ячейки депозитам, что, безусловно, невыгодно банку – содержимым сейфов нельзя временно воспользоваться.

Переворачивая банку

Законопроекта еще не существует – его разработка требует учета множества нюансов. Так, например, правка законодательства необходима не только по самому факту разрешения, но и по налоговому регулированию: очевидно, что банк теперь будет получать с депозита не только опосредованную, но и прямую прибыль, а это в Налоговом кодексе как-то не предусмотрено: никто не думал, что люди будут отдавать деньги банку, заведомо зная, что потом получат меньше.

Нет сомнений, что все сопутствующие законы и подзаконные акты будут переписаны таким образом, чтобы впоследствии с минимальными усилиями в части разрешения отрицательной ставки дополнить валютные вклады – рублевыми. Да-да, пока у нас относительно высокая инфляция, но заранее обеспечить возможность забирать деньги, чтобы отдать поменьше, должна быть заложена в программу.

Банки уже получают часть наших зарплат – даже если сама зарплатная карта ничего не стоит сотруднику, ему почему-то приходится платить за онлайн-услуги, смс-оповещение. Потому что если у такого сотрудника украдут деньги, сотрудники банка обвинят его же – мог бы подключить услуги (спойлер: они бы не спасли).

Таким образом, мы – не только Россия, но и весь развитый мир – достигли момента, при котором обходиться без банков совершенно нереально. И теперь, заполучив публику, которая никуда не денется, плотно закупорив эту банку, банкиры смело переворачивают ее со дна на крышку. Или, если угодно, с головы на ноги.

После введения отрицательных ставок можно будет смело говорить о новом налоге – чисто на деятельность банковских организаций. Главный бенефициар в России – принадлежащий Центробанку и американским инвесторам Сбербанк с его прекрасным инновационным руководством. Вот уж действительно, инновация так инновация.

Бегом в банк!

Мы прекрасно знаем, что наши власти могут готовить самые яркие законопроекты в полной тишине. Авторы этих документов отнюдь не интеллектуалы, но что-что, а молчать они умеют. И раз информация об отрицательной ставке попала в СМИ, значит на то есть определенная причина.

И причина эта проста – банки остро нуждаются в депозитах и хотят стимулировать население принести эти деньги прямо сейчас, под минимальный, но все же положительный процент на максимальный срок. Предполагается, что узнав про грядущий «минус», люди предпочтут немедленно гарантировать себе «плюс». Например, вклад «Управляй» в Сбербанке – положив сегодня 300 000 долларов на три года, в 2022 году вы сможете снять аж 300 090 долларов. Но ведь 0,01% годовых – это лучше, чем минус, не так ли?

Правда, на данном этапе банки явно предпочитают рубли иностранной валюте, ибо эту валюту оказывается некуда девать. Рублями население закредитовано по грудь и жаждет погрузиться по горло, а вот брать кредиты в валюте люди и организации больше не хотят – научены 2014 годом, принесшим настоящую катастрофу валютным заемщикам, в частности ипотечникам. Соответственно, прокрутить валюту через дорогие кредиты банкиры не могут, отсюда и их просьба к Центробанку и Госдуме.

Которая, без всякого сомнения, будет удовлетворена.