Минфин может помочь с долгами «послушным» регионам

Минфин может помочь с долгами «послушным» регионам

Фото: 24СМИ

Министр финансов Антон Силуанов предложил реструктурировать российским регионам 75 миллиардов рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии, что эти деньги будут потрачены на новые проекты развития и инфраструктуру.

По словам первого вице-премьера, сейчас Минфин выделил 10 субъектов, требущих поддержки.

Министр отметил, что в следующем году такж может быть увеличен объем средств на поддержку сельских местностей.

О том, что закредитованность регионов не позволяет им должным образом развиваться уже заявлял председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Тогда Минфин согласился рассмотреть идею Макарова о списании части долгов регионам, выполнившим майские указы Путина, передает ТАСС.

Ранее среди российских регионов выявили лидеров по числу высокооплачиваемых вакансий.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минфин
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