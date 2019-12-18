В Минэке поддержали отмену НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц для малоимущих россиян могла бы позитивно отразиться на российской экономике, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Так он ответил на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — сказал министр, отметив, что это очень тяжелый вопрос, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, вопрос освобождения малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц прорабатывается давно.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в неменьшей степени, кого надо относить к малоимущим?» — сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, тема критериев очень чувствительна: как только в законе появляется деление такого рода, сразу находятся люди, чувствующие себя незаконно обойденными, сообщают «РИА Новости».

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