В кабмине прокомментировали идею освобождения от НДФЛ

Вопрос освобождения малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц прорабатывается давно.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в неменьшей степени, кого надо относить к малоимущим?» — сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, тема критериев очень чувствительна: как только в законе появляется деление такого рода, сразу находятся люди, чувствующие себя незаконно обойденными, сообщают «РИА Новости».

«Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — отметил Медведев.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно этим изменениям, материальная помощь, не превышающая 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или пенсионерам, освобождается от налогообложения, пишут «Известия».

Также закон предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, которые получены гражданами, пострадавшими в результате террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в мобильном приложении