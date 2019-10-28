Минэкономразвития отклонило придуманный Чубайсом налог

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом налог для компаний за превышение показателей выбросов парниковых газов. Это решение принято после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Об отказе от введения налога говорится в письме министра экономического развития Михаила Расстригина правительству. К обсуждению налога предлагается вернуться после запуска системы мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не добьется показателей по сокращению выбросов, пишет РБК.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев сказал «Русской планете», что отмена налога только отсрочила принятие решения.

«В будущем Министерству экономического развития все равно придется вернуться к этому вопросу. После ратификации в сентябре 2019 года Парижского соглашения, у России есть пять лет на сокращение выбросов в атмосферу, так как международные договоренности все равно придется соблюдать», - прокомментировал эксперт.

Шеховцев отметил, что с введением налога пострадал бы «Газпром» - его потери могли составить 8 млрд долларов ежегодно.

«После исключения положения об углеродном налоге, у бизнеса появилось время решить проблему: улучшить качество производства, заменить оборудование на более экологичное и энергоэффективное, чтобы снизить число вредных выбросов в атмосферу. С другой стороны, компаниям все равно предстоят траты, так как многие европейские страны ввели повышенный налог на товары, которые не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам углекислого газа», - сказал Шеховцев.

Чубайс предложил так называемый «углеродный налог» в июне 2019 года. Он объяснял, что сбор будет стимулировать предприятия снижать выбросы. Сначала налог был указан в законопроекте Минэкономразвития – документ разрабатывали в рамках присоединения России к Парижскому соглашению о климате. Предлагалось взимать сбор через 5 лет после вступления закона в силу.