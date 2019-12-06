Два миллиарда «Газпрома» уплыли в украинский бюджет

Украинский «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов. Это 45% всех компенсаций, присужденных украинской стороне в арбитраже в 2018 году.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, взысканная сумма «почти полностью» попала в бюджет Украины. Сейчас компания работает над взысканием еще 3 млрд долларов.

«Я думаю, оставшуюся сумму мы получим», - сказал Коболев. В противном случае «Нафтогаз» рассчитывает получить разрешение суда на продажу активов «Газпрома».

Глава «Нафтогаза» также рассказал о возможных сценариях взаимоотношений с «Газпромом». Он допускает, что Россия подпишет контракт о транзите газа, так как этот вариант коммерчески выгоден. Второй сценарий, который Коболев назвал самым вероятным, предполагает, что «Газпром» не подпишет контракт, но вернется к переговорам позже, пишет РБК.

Ранее суд в Стокгольме отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом». Предыдущее решение, вынесенное в феврале 2018 года, предусматривало выплату украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсаций. Напомним, контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря. Стороны еще не подписали новое соглашение — Москва настаивает на взаимовыгодных условиях договора и обнулении претензий «Нафтогаза» на 12 млрд долларов.



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