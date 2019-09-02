Милицейский клуб требует от МВД 120 миллионов рублей

Тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и бывшие футболисты хотят взыскать с Министерства внутренних дел свыше 120 миллионов рублей.

Спортсмены недовольны бездействием следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке «Замоскворецкий».

По информации «Коммерсанта», господин Хохлов подал иск к ведомству на сумму 28,7 миллионов рублей. Также компенсации будут добиваться еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров и бывшие игроки клуба Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко.

В иске спортсменов отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена.

Сумма коллективного иска составила 124, 1 миллиона рублей.

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