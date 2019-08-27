ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти €2 млн семьям убитых ингушей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 1,9 миллионов евро семьям похищенных и убитых с 2000 по 2005 годы жителей Ингушетии.

Речь идет о делах: Мальсаговы против России, (52 431/10), Юнусова против России, (24 365/12), Лида Евлоева и Роза Томова против России, (14 667/09), Мурдалова и Эльмурзаев против России, (66 832/11), Мецоева против России, (40 161/12), поясняет «МБХ медиа».

ЕСПЧ установил, что в 18 из 21 дел были нарушены статья 2 (право на жизнь), статья 3 (душевное страдание заявителей в связи с потерей близких и равнодушием властей), статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Как отмечается, по ряду дел следствие до сих пор не завершено.

Постановления суда обязывают Россию не только выплатить компенсации, но и расследовать похищения. Однако на практике всё, как правило, ограничивается лишь финансовыми выплатами.