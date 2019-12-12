Микропредприятиям упростят получение льготных кредитов

Минэкономразвития разрабатывает новые меры, которые призваны стимулировать кредитование микропредприятий.

Займы до 10 млн рублей, как предполагается, бизнесмены смогут получить по льготной ставке в 9,95% годовых, сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин.

При этом банки не будут контролировать использование средств.

Новое предложение рассчитано на те предприятия, которые кредитные организации сегодня относят к высокорискованным. Сегодня им предлагаются займы под 15–19% годовых, сообщают «Известия».

Тем временем, с 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.

Для индексации Минэкономразвития каждую осень определяет применяемый на будущий год к налогам коэффициент-дефлятор. На 2020 год предложено установить следующие коэффициенты: для ЕНВД — 2,009, патентов — 1,592, торгового сбора — 1,382. В совокупности налог увеличится на 4,9%. Для ЕНВД это повышение будет самым большим с 2015 года, когда налог вырос на 7,5%.

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