С 2020 года малый бизнес в РФ обложат рекордными налогами

С 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.

Для индексации Минэкономразвития каждую осень определяет применяемый на будущий год к налогам коэффициент-дефлятор. На 2020 год предложено установить следующие коэффициенты: для ЕНВД — 2,009, патентов — 1,592, торгового сбора — 1,382. В совокупности налог увеличится на 4,9%. Для ЕНВД это повышение будет самым большим с 2015 года, когда налог вырос на 7,5%.

В ведомстве сказали РБК, что предлагали заморозить налоги, но идею не поддержал Минфин.

Вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин считает, что рост налогов скажется в первую очередь на предпринимателях в сфере торговли. Он вспомнил, что за два года в России закрылись более 200 тыс. малых предприятий торговли.



«Хотя их не так много осталось, наверное, решили, что они не нужны, обойдемся сетевыми структурами», — прокомментировал эксперт.

В 2010 году Минэкономразвития поясняло, что для расчета коэффициента использует прогноз индекса потребительских цен на текущий год (в 2019 году он составил 4,7%), фактический показатель за прошлый год (2,8% за 2018 года) и прогноз за предыдущий год (2,7%).

Ранее сообщалось, что в России изменится система расчета налогов для богатых.