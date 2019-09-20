Микки Рурк вдруг захотел быть похороненным на Украине

Американский актер Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине. Если быть точнее - в украинском селе Загорцы.

По словам звезды Голливуда, на эту мысль его подтолкнул помощник Дмитрий Корнейчук. Именно он рассказал актеру о небольшом селе в Хмельницкой области.

Оказывается, в этом местечке похоронен дедушка Корнейчука. Это и заставило американского актера захотеть быть похороненным на Украине, пишут «Известия».

Проживающему в Нью-Йорке Микки Рурку сейчас 67 лет.



Артист известен по своим ролям в «Девять с половиной недель, «Сердце ангела», «Железный человек 2».

Ранее американский актер Джефф Фенхольт скончался в США в собственном доме в возрасте 68 лет.