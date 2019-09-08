Михаил Делягин: «Муниципальный фильтр выродился в административный бюрократический произвол»

Российский политолог Михаил Делягин раскритиковал избирательную систему в России. Выступая на мероприятии «Ночь выборов-2019», экономист, политик и публицист, а также ведущий отметил, что низкая явка показывает, что граждане России ощущают, что исключены из политического процесса, а избирательную систему необходимо реформировать. В частности рассказал о необходимости «отменить муниципальный фильтр, который стал посмешищем.»

«Муниципальный фильтр выродился в административный бюрократический произвол.»

— заявил Михаил Делягин. Кроме того, политик рассказал, что необходимы прямые выборы глав городов, а ситуации, когда мэр ни перед кем не отвечает, но всем управляет быть не должно. Такую систему выступающий назвал пережитком феодализма, с которым пора заканчивать.

«ЕГЭ превращает мозги в фарш. Не нужны сборы подписей, люди не в состоянии порой свою фамилию грамотно написать. Нужно исключить партии спойлеры. И нужно вернуть избирательные объединения, на выборах нужно вернуть людям возможность голосовать за союзы. Да был чудовищный пример с той же Единой Россией, но так делают во всем мире.»

— Подытожил Михаил Делягин.

Ночь выборов-2019 проходит в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В рамках мероприятия прошло множество телемостов с городами и регионами, в которых проходят выборы, прямые включения с избирательных участков, круглые столы, с острыми и актуальными вопросами, битва политических «тяжеловесов» и самых популярных блогеров.

Ранее своим мнением о выборах в России поделился политолог из Брюсселя Пьер-Эммануэль Томанн.