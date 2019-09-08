Европейский политолог прокомментировал выборы в России

Пьер-Эммануэль Томанн политолог из Брюсселя рассказал о выборах в России.

Европейский политолог работал на выборах в России. В своём выступлении в рамках марафона «Ночь выборов-2019» Пьер-Эммануэль Томанн отметил, что система выстроена очень эффективно, а внедрение высоких технологий поставленно на самый высокий уровень.Он также отметил, что в Евросоюзе сомневаются в легитимности голосования через интернет.

«Россия — кузница новых технологий для Европы и мира. Она создает новые технологии, которые можно внедрять по всему миру.Не только российские специалисты, но и европейские принимали участие в создании вашей системы голосования. Она хорошо защищена. Хотелось бы чтобы Россия стала источником вдохновения для других государств.»

— рассказал Пьер-Эммануэль Томанн.

Ночь выборов-2019 проходит в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В рамках мероприятия пройдёт множество телемостов с городами и регионами, в которых проходят выборы, прямые включения с избирательных участков, круглые столы, с острыми и актуальными вопросами, битва политических «тяжеловесов» и самых популярных блогеров.

Перед выступлением политолога из Брюсселя выступала представитель Единой России Ольга Баталина.