Метро в Алжире затопило сильными ливнями

Из-за сильных ливней 12 сентября улицы столицы Алжира превратились в мутные реки, а автомобили стали ловушками для водителей.

Также в городе сильно подтопило метрополитен и новенький аэропорт Алжира.

По данным агенства Associated Press, смертельных случаев в городе зарегистрировано не было. Мэр Алжира заявил, что за 40 минут в городе выпало 40 миллиметров дождя, что эквивалентно трем месяцам нормальных осадков.

Ущерб от наводнения пока оценить невозможно, однако по словам представителя гражданской безопасности Карима Бернауи, он просто огромен.

Дожди в Алжире прогнозируют также на ближайшие дни. Власти рекомендуют отказаться от ненужных поездок и быть осторожнее.

Ранее стало известно, что восстановление затопленной Иркутской области обойдется в 40 миллиардов рублей.