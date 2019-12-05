За методы 90-х коллекторов накажут уголовно

В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов.

Госдума рассмотрит этот вопрос уже сегодня - 5 декабря, а также создаст рабочую группу для проработки внесения в УК соот­ ветствующих поправок.

Основной причиной внедрения подобных мер стали жалобы граждан на коллек­торов. Те, по их словам, ведут себя иногда крайне некорректно и используют методы 90-х, пишут «Известия».

Сейчас предусмотрена лишь административная ответственность за недобросовестные действия.

Ранее коллекторы разработали поправки к профильному законопроекту о взыскании, который в 2021 году заменит текущую редакцию закона.

По мнению коллекторов, нынешняя версия закона дает преференции должникам. Коллекторы предложили законодательно запретить должникам вводить взыскателей в заблуждение и унижать их честь и достоинство.

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