Метеорит подбил российский метеоспутник
Российский спутник «Метеор-М» потерял ориентацию после столкновения с микрометеоритом. У него перестала работать аппаратура, предназначенная для передачи информации о погоде.
Об этом сообщили в Роскосмосе. Инцидент произошел 18 декабря. После столкновения с микрометеоритом «Метеор-М» начал быстро вращаться, большинство бортовых систем отключились.
После попадания спутника в зону, где с ним могли связаться с Земли, вращение удалось остановить, работа аппарата была почти полностью восстановлена, передает РБК.
Микрометеориты — частицы, диаметром не больше нескольких миллиметров. Иногда они попадают в Международную космическую станцию и оставляют пробоины.
Ранее в Росгидромете пожаловались, что российских метеоспутников недостаточно для составления прогнозов погоды. Данные со спутников поступают только 6 раз в сутки, хотя информацию необходимо обновлять каждые 15 минут.
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