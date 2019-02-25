Прогнозы погоды в России ухудшатся из-за нехватки денег

Из-за недостаточного финансирования в России ухудшится качество прогнозов погоды. С таким заявлением выступил глава Росгидромета Максим Яковенко.

Он предупредил, что Россия в скором времени опустится в рейтинге стран по точности предсказания погоды. Причиной этого станет нехватка финансирования отрасли, пишет РБК.

Яковенко пояснил, что синоптикам не выделяют средства на обновление материальной базы. «Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», - отметил глава Росгидромета.

По его словам, сейчас Россия зависима от зарубежных стран в плане техники. «Если нас отключат от группировки иностранной, которую мы сейчас имеем, то у нас будут просто огромные проблемы», — сказал Яковенко.

Экс-руководитель Росгидромета Дмитрий Киктев заявил ранее, что основная проблема ведомства – уход квалифицированных кадров.